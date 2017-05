Concurso público deve abrir vagas para 200 guardas municipais em Osasco

De acordo com o secretário de Segurança de Osasco, Valdeci Magdanelo, o concurso público que a prefeitura de Osasco deve abrir vai incluir cerca de 200 vagas para guardas civis municipais. Serão contratados 100 homens e 100 mulheres. O edital do concurso deve ser publicado nesta sexta-feira, 19, na Imprensa Oficial do Município (Iomo).

“Sexta-feira vai sair o concurso para 200 guardas municipais”, declarou Magdanelo ao Visão Oeste.

As guardas mulheres devem atuar especialmente na ronda escolar, afirmou. A Secretaria de Segurança planeja ainda a criação da Patrulha da Mulher, “que vai dar atenção especial à mulher vítima de violência, com visitas periódicas, acompanhamento”, disse Magdanelo.

Além de reforçar o efetivo, estão em estudo outros benefícios aos GCMs. “Plano de carreira decente, com salário decente e investir na Guarda, em tecnologia. O trabalho está avançando bastante”, declarou o secretário.

No total, o concurso público deve ter mais de 1.200 vagas, em cerca de 30 cargos, disse o secretário de Administração, Sergio Di Nizo. Segundo o prefeito Rogério Lins, “será o maior concurso público da história da nossa cidade”.