Concurso público do TJSP abre 845 vagas de escrevente com salário de quase R$ 5 mil

Concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo abriu 845 vagas para o cargo de escrevente técnico judiciário. São 400 oportunidades na Capital paulista e 445 para outras regiões administrativas. Exige-se ensino médio completo. O salário inicial do cargo é de R$ 4.981,71, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte.

publicidade

As inscrições vão até o dia 2 de setembro, no site da Fundação Vunesp. A taxa para se inscrever é R$ 79.

O escrevente técnico judiciário tem entre as atribuições executar atividades relacionadas à organização dos serviços que envolvam as funções de suporte técnico e administrativo às unidades do Tribunal de Justiça, dar andamento em processos judiciais e administrativos, atender ao público interno e externo, elaborar e conferir documentos, controlar a guarda do material de expediente, atualizar-se quanto à legislação pertinente à área de atuação e normas internas.

publicidade

O concurso será dividido em duas etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório, composta por 100 questões de múltipla escolha, prevista para o dia 31 de outubro; e a prova prática, de formatação e digitação, apenas para os candidatos habilitados e com melhor classificação, de acordo com as notas de corte de cada Circunscrição Judiciária, em data a ser definida. Após a homologação, o concurso terá validade de um ano, prorrogável pelo mesmo período a critério do TJSP.

Serão nomeados os classificados dentro do número de vagas oferecidas no edital, podendo o Tribunal nomear ou não os demais candidatos aprovados, na medida de suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente, observando-se que 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.

publicidade

Concurso público do TJSP | Escrevente técnico judiciário

845 vagas em todo o estado / nível médio / salário inicial de R$ 4.981,71, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte

Inscrições até 2 de setembro, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. Clique aqui e leia o edital completo.

927 VAGAS NO ESTADO// Concurso do Banco do Brasil tem inscrições prorrogadas