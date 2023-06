Concurso público do Tribunal de Justiça abre vagas nas comarcas de Osasco e região; salário de R$ 8,8 mil

O Tribunal de Justiça de São Paulo lançou o edital de abertura do concurso público que tem 88 vagas para o cargo de oficial de justiça nas comarcas da Grande São Paulo, Capital, interior e no litoral paulista. As inscrições começam nesta sexta-feira (30).

Na região, o concurso público conta com vagas nas comarcas de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira e Santana de Parnaíba. O salário do oficial de justiça será de R$ 8.804 para jornada de 40 horas semanais, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte.

Para concorrer às vagas é necessário ter 18 anos, ter ensino superior completo em qualquer área de formação em instituição reconhecida pelo MEC, estar em dia com as obrigações militares (no caso dos homens), além de ter boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Seleção e inscrições no concurso público do TJ-SP:

As inscrições começam na sexta-feira, 30 de junho, e vão até o dia 8 de agosto de 2023, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, organizadora do certame. A taxa é de R$ 96 e deve ser paga em qualquer agência bancária até o dia 9 de agosto.

Leia o edital aqui.