Concurso público em Barueri tem vagas para professor, médico e engenheiro

Estão abertas as inscrições no concurso público da Prefeitura de Barueri para preencher 9 vagas nas áreas da Educação, Saúde e Engenharia.

Na Saúde, há uma vaga para os cargos de auxiliar em saúde bucal, ginecologista obstetra, hematologista adulto, neurologista adulto, ortopedista, otorrinolaringologista e psiquiatra adulto. Há ainda vagas para engenheiro elétrico e professor de inclusão escolar.

Para professor, é necessário ter superior completo em pedagogia com habilitação em Educação Especial, ou graduação em cursos de licenciatura plena em Educação Especial ou curso normal e pós graduação de no mínimo 360 horas. A remuneração é de R$ 25 a hora/aula.

O cargo de engenheiro elétrico exige ensino superior em engenharia e registro no conselho. A remuneração é de R$ 6.845,97 e a jornada de 40 horas por semana.

Para a função de auxiliar em saúde bucal é necessário ter o ensino médio completo e registro no conselho de classe. O salário é de R$ 1.940,40, com jornada de 40 horas semanais.

Já para as vagas de médico, é necessário ter formação superior em medicina e a especialidade desejada, além do registro ativo no conselho. A jornada de trabalho será entre 20 horas e 40 horas semanais, com salário de R$ 9.999,12.

Inscrições no concurso público com vagas na Prefeitura de Barueri:

Os interessados têm até o dia 9 de junho para fazer a inscrição, no site www.igecs.org.br. A taxa é de R$ 55,50 para os cargos que exigem ensino médio, e R$ 72,50 para superior. Leia aqui o edital completo.