O concurso público que a Prefeitura de Osasco abriu para preencher 1.271 vagas, em 51 cargos, tem 80 vagas para agentes de trânsito. Hoje a cidade tem apenas nove funcionários exercendo a função, segundo a administração municipal.



Os agentes de trânsito aprovados neste concurso terão salário de R$ 1.251,99 mais 35% de adicional de risco de vida. Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo e carteira de habilitação.

As inscrições para o concurso público começam dia 29 e vão até 23 de junho, pelo site www.indepac.org.br/concursos. A taxa para o cargo de agente de trânsito é R$ 40. Acesse o edital do concurso (entre as páginas 6 e 53).

As provas devem ser realizadas no final de julho.