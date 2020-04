“Conexão Repórter”, do SBT, destaca luta contra o coronavírus em UTI de Osasco

Apresentado pelo jornalista Roberto Cabrini, o “Conexão Repórter” de segunda-feira (20), mostrou a luta contra o novo coronavírus (covid-19) nas UTIs dos hospitais. O programa destacou o quadro clínico de uma paciente internada em Osasco até o momento de sua alta.

Cabrini, que já esteve no Hospital Antônio Giglio no mês passado, voltou na unidade de saúde, onde teve acesso à UTI, para conversar com os profissionais que estão na linha de combate da doença. O jornalista voltou a falar com Roseane Pereira, uma paciente que testou positivo para o covid-19 e seguia internada.

O programa acompanhou o momento em que Roseane teve alta, após 18 dias na UTI. “Eu sou um milagre. Estou meio estasiada porque eu tinha pouquíssimas chances e eu agradeço muito a equipe médica, toda equipe de enfermagem”, contou emocionada.

Publicidade

Assista:

…

Leia também: