“Conexão Repórter” mostra bastidores de desocupação de área com 700 famílias em Carapicuíba | assista

“Conexão Repórter” mostra bastidores de desocupação de área com 700 famílias em...

O “Conexão Repórter” desta segunda-feira (30), no SBT, exibiu os bastidores da desocupação de uma área onde viviam mais de 700 famílias, na Cohab V, em Carapicuíba, no dia 12 de setembro. O jornalista Roberto Cabrini acompanhou de perto a ação e conversou com ex-moradores.

O terreno pertence à Cohab, que conseguiu a reintegração na Justiça. A Prefeitura de Carapicuíba diz que as famílias da cidade que ocupavam a área devem ser incluídas em listas para projetos habitacionais.

