Confira 10 dicas para atrair e fidelizar clientes virtuais

Com o lançamento de tecnologias cada vez mais acessíveis e a expansão do mercado online no Brasil, cresce o número de lojas virtuais gerenciadas por micro e pequenos empresários.

Segundo a 7ª edição da pesquisa “Perfil do E-Commerce Brasileiro, no país existem cerca de 1,59 milhão de lojas online, uma alta de 22,05%. Além disso, os pequenos sites, representam 83,43% de todo e-commerce do Brasil. Com o maior número de lojas virtuais, também se acirra a competição pelas vendas.

A chefe de experiência do cliente da Loja Integrada, Marina Ballester, explica que há uma série de ferramentas e ações que ajudam o empreendedor a ampliar a clientela mesmo com poucos recursos financeiros. “Plataformas de e-commerce como a Loja Integrada, agregam recursos que ajudam o pequeno empreendedor a promover suas lojas. Estas ferramentas, aliadas a algumas estratégias de marketing, tornam o empreendedor mais visível a seu cliente”, explica.

Marina enumera abaixo algumas dicas para atrair novos clientes, converter a venda e fidelizar o consumidor.

1. Otimize seus produtos em sites de busca

Estar nas primeiras posições nos sites de busca — como o Google – é um dos itens mais importantes para ampliar a visibilidade da loja virtual. Plataformas como a Loja Integrada já incluem a otimização, mas o empreendedor pode ampliar os resultados e tornar a loja mais interessante com algumas dicas: ter conteúdo autêntico, não criar produtos com nomes genéricos, fazer as descrições dos produtos bem detalhadas, além de investir no link building, direcionamento de outros sites para sua loja. “Investir na descrição dos produtos, da marca e da proposta do comércio eletrônico para o mercado faz diferença para otimização da loja no Google”, explica Marina Ballester.

2. Integre sua Loja Virtual às mídias sociais

O Brasil já é o segundo país com mais usuários no Facebook, com 130 milhões de cadastros. De acordo com uma pesquisa da Agência de Marketing digital, Sortlist, o brasileiro gasta, em média, 3 horas e 42 minutos por dia nas redes sociais, compartilhando fotos, histórias, marcas, produtos e, cada vez mais, sendo um influenciador na hora da compra. Por isso, integrar a loja virtual às mídias sociais é uma ótima estratégia para atrair clientes.

3. Associe-se a comunidades de compra e venda

Associar a loja virtual a marketplaces como a Americanas e Mercado Livre também ajudam a conquistar novos consumidores. Na Loja Integrada, o cliente visualiza o produto no Mercado Livre e conclui a compra no site do empreendedor, de forma automática. “Existem mais de 900 mil famílias que vivem das vendas no Mercado Livre na América Latina e a plataforma está tornando este processo mais simples”, afirma Ballester.

4.Esteja em sites de comparação de preço

Divulgar os produtos da loja virtual em sites de pesquisa e comparação de preço amplia as possibilidades de venda. Estes portais, como o Buscapé, Zoom, JáCotei, recebem milhares de acessos diários de potenciais compradores e têm ótima colocação na busca do Google.

5. Invista no visual da página

Uma simples melhora no aspecto visual de um estabelecimento pode ampliar o número de vendas. O mesmo vale para as lojas virtuais. O layout da loja virtual influencia a decisão de compra do consumidor e traz credibilidade para o empreendimento. “Além de possuir um visual atraente na página, investir em boas fotos torna a loja virtual mais interessante”, acrescenta a Chefe de Experiência do Cliente.

6. Amplie as formas de pagamento

“Quanto mais opções de pagamento disponíveis, maiores são as chances de converter a venda”, explica Marina. Além de cartões de crédito e débito, pix e transferências, o boleto ainda é uma alternativa muito utilizada pelos consumidores brasileiros.

7. Seja transparente nas informações e transmita segurança

Os consumidores online estão cada vez mais exigentes e atentos aos critérios de segurança das lojas virtuais, por isso, possuir conexão criptografada (HTTPS) nas páginas de check-out e certificado digital são exigências do mercado e ajudam na decisão da compra. Além disso, as novas regras em vigor para o comércio eletrônico prometem atrair novos consumidores virtuais. “O empreendedor virtual deve deixar aparente na página informações como CNPJ, endereço e contatos do vendedor. Estas informações trazem mais credibilidade na hora da compra”, aponta Marina.

8. Invista em promoções

Promoções sazonais esquentam as vendas e fazem com que os consumidores retornem a sua loja virtual para novas aquisições. Toda ação é bem-vinda, como: desconto relâmpago nas redes sociais, frete grátis, compre 1 e leve 2, criação de cupons de descontos, distribuição de brindes, condições especiais para aniversariantes, entre outras possibilidades para aumentar as vendas.

9. Cuidado com o estoque e a entrega

É extremamente frustrante comprar um produto e depois ser informado da sua indisponibilidade no estoque. Utilizar uma plataforma que o ajude a controlar o estoque e garantir a entrega no prazo acordado é indispensável para fidelizar os clientes.

10. Comunique-se

Acompanhe os relatórios de vendas e interaja com seu cliente. Informe lançamentos, promoções e solicite avaliação do seu produto. Conversar com seu cliente é fundamental para torná-lo um embaixador da sua marca.