Confira 5 dicas para manter o banheiro sempre limpo e cheiroso

Por ser um ambiente úmido, com propensão a proliferação de bactérias, mofo e acúmulo de sujeira, o banheiro é um dos cômodos da casa que mais exigem cuidados e atenção. No entanto, é comum que surja mau cheiro, trazendo a sensação de não estar limpo, o que nem sempre é verdade. Renato Ticoulat, presidente da Limpeza com Zelo, empresa especializada em residências, comércios e escritórios, explica como fazer para eliminar odores:

Verifique o encanamento

A formação de mau cheiro no banheiro nada mais é que o acúmulo de matéria orgânica dentro do encanamento: espuma de xampu, sabonete, pelos e fios de cabelo, resíduos de creme dental e outras substâncias podem obstruir a drenagem de pias e chuveiros, causando odor desagradável. Se o entupimento não for muito profundo, você pode usar desentupidores de borracha, pinças, alicates ou arames para retirar o material que está causando a obstrução.

Veja se os ralos estão funcionando corretamente

Para ter certeza, saiba que o sifão deve conter um pouco de água, que é retida para vedar a passagem de odores. Se notar que o nível do ralo está muito baixo, despeje um pouco de água misturada com desinfetante. Esse procedimento simples auxilia o bom funcionamento do ralo sifonado, além de evitar odores.

Faça limpeza do banheiro regularmente

A maneira mais fácil de se acabar com o mau cheiro no banheiro é realizando uma limpeza rápida, mas que deve ser feita regularmente. Aplicar um desinfetante eficiente diariamente dentro do vaso e nos ralos da pia e do chuveiro ajuda a neutralizar odores e higienizar focos de germes. É uma forma do banheiro estar sempre limpo e com cheiro agradável.

Faça a manutenção e limpeza constante do vaso sanitário

A limpeza do vaso sanitário é importante e sua manutenção pode ser feita de maneira simples e rápida. Uma das formas de se livrar do mau cheiro no banheiro é limpar e desinfetar o vaso diariamente, aplicando o produto nas bordas e dentro do vaso. Para prevenir entupimentos, nunca jogue papel higiênico, absorventes e outros objetos dentro do vaso.

Boas práticas diárias

Mesmo fazendo uma limpeza regular, alguns resíduos podem se acumular em algumas áreas do banheiro. Por exemplo, de vez em quando é bom retirar o sifão e fazer sua limpeza com sabão para evitar o mau cheiro e o entupimento. Outra boa prática para acabar com o mau cheiro no banheiro é vedar os ralos com borracha. Considere o uso de tampas que abrem e fecham com facilidade.

Com o racionamento de água se tornando uma realidade em várias regiões, o reaproveitamento também é outra dica muito importante. No banheiro, é possível reutilizar a água do chuveiro e da máquina de lavar para fazer a limpeza.

