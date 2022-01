Confira 5 dicas práticas para cuidar dos lábios durante o verão

Com a chegada da época mais quente do ano, clima seco e a mudança brusca do clima, o corpo pede por cuidados especiais. Entretanto, não é só a pele que sofre transformações, os lábios também pedem atenção.

A esteticista dermaticista Patrícia Elias, explica que diversos fatores influenciam o ressecamento dos lábios, como o vento, poluição, clima seco, saliva, uso constante de ácidos na pele, pouca ingestão de água, consumo excessivo de frutas ácidas, entre outros.

“Isso acontece porque quando não hidratamos a boca, a sensibilidade aumenta. Ao entrar em contato com a saliva, que possui pH ácido e enzimas digestivas, a pele dos lábios fica extremamente ressecada ao ponto de ocasionar fissuras e até mesmo sangrar”, destaca a profissional.

A especialista separou 5 dicas simples para ajudar a lembrar dos passos mais eficazes na hora de tratar dos lábios. Confira:

1- Os lábios são uma semimucosa que revestem a boca, portanto, a esfoliação deve ser feita a cada 15 dias para remover as células mortas. Mais que isso não é recomendado.

2- Evitar passar a língua nos lábios constantemente para não agravar o ressecamento.

3- Beber ao menos 2 litros de água por dia para ajudar na hidratação do corpo.

4- Evitar morder e arrancar a pele dos lábios. Isso pode criar uma fissura na região, ocasionando aftas e infecções, além da dor desconfortante.

5- Procurar por produtos espessos e pastosos, como manteiga de cacau ou glicerina para regenerar e hidratar a pele.