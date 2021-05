Confira 9 dicas de como decorar um apartamento pequeno

As chaves da casa própria já estão com você, a mudança já está marcada e agora é hora de ser feliz no seu imóvel. Para deixá-lo ainda mais gostoso de morar, invista em uma decoração que seja a sua cara e traga funcionalidade e conforto para você e sua família. A decoração escolhida terá influência direta no astral da sua casa, não é verdade?

A Plano & Plano dá dicas para quem quer decorar um apartamento pequeno. Seguindo considerações e dicas dos arquitetos, a empresa garante um apartamento lindo, confortável, muito funcional, aconchegante e agradável de morar. Aprenda, agora, como decorar um apartamento pequeno e aproveite ao máximo as dicas para viver ainda melhor no seu novo apartamento.

Qual a definição de um apartamento pequeno?

A resposta a essa pergunta pode parecer óbvia. E até é: um apartamento pequeno é aquele que tem poucos metros quadrados, certo? Sim, mas não é apenas a metragem que vai realmente definir o tamanho do apartamento.

A disposição da planta pode fazer toda a diferença também. E, assim, um apartamento com boa metragem pode parecer pequeno e, ao contrário, um apartamento com poucos metros quadrados pode parecer bem maior do que é.

A metragem e a funcionalidade da planta definirão se o apartamento é pequeno ou não. Um apartamento de apenas 40 metros quadrados, conjugado, se torna grande, ao passo que um apartamento de 70 metros quadrados, que conta com três quartos e dependências completas, se torna apertado, ou seja, pequeno.

Não é apenas o tamanho que importa, mas também a disposição da planta e como o apartamento é utilizado. O número de moradores também é relevante nesta conta: o que é “maior”, um apartamento de 40 metros onde mora uma pessoa ou um de 80 metros quadrados, onde moram seis ou sete pessoas?

O impacto que a decoração do apartamento tem sobre a sua vida

A decoração do apartamento também fará toda a diferença! Um apartamento adequadamente decorado traz muito mais conforto e funcionalidade para seus moradores, e a questão, aí, é definir o que é um imóvel bem decorado.

A decoração de um apartamento pequeno deve seguir algumas regras básicas, que terão influência direta na vida de seus moradores. A decoração precisa ajudar o morador a encontrar o conforto e a funcionalidade desejados e, na verdade, terá total ascendência sobre isso!

Um apartamento entulhado de móveis e objetos decorativos, das mais diversas cores, dá uma sensação diferente de um apartamento clean, com uma decoração leve e de cores suaves. A decoração influencia no próprio astral do imóvel, disso não há dúvidas.

Muitas vezes um objeto tem mais do que uma função decorativa, preenchendo uma função afetiva e de boas lembranças. E isso é muito bom. Mas é preciso tomar cuidado com a decoração total do apartamento, privilegiando o conforto e a funcionalidade.

Para decorar um apartamento pequeno, menos é mais

Você conhece uma das leis da física, que traduz o princípio da impenetrabilidade da matéria? Dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Pois é, isso deve servir de inspiração para a decoração de um apartamento pequeno. Se há pouco espaço, é preciso ter “poucos corpos” ocupando esse espaço. Ou seja, na decoração de um apartamento pequeno, menos é mais.

Imagine uma gaveta onde você guardará roupa íntima, meias, máscaras, bonés e cintos. Como achar alguma coisa em uma gaveta tão superlotada? O mesmo vale para toda a decoração do apartamento pequeno: quanto mais móveis e objetos decorativos, menos espaço você terá e mais desorganizada será a sua decoração.

9 dicas para decorar um apartamento pequeno

Algumas dicas são fundamentais para uma melhor decoração de um apartamento pequeno, que valorizará o espaço e trará funcionalidade e conforto para os moradores. Os arquitetos da Plano & Plano separaram 9 dicas especiais:

1) O uso de cores claras nas paredes e pisos favorece espaços pequenos, trazendo aconchego e, ao mesmo tempo, sensação de amplitude. Cores fortes e berrantes são mais pesadas. Você pode utilizá-las, sim, mas em alguns detalhes da decoração, como nas almofadas do sofá, em uma luminária ou em um belo quadro.

2) Dê uma atenção especial à iluminação do apartamento. Um apartamento bem iluminado parece maior.

3) Móveis planejados são ideais para decoração de apartamentos pequenos porque são projetados para oferecer o máximo em espaços menores. Em geral, são móveis práticos e funcionais.

4) O uso de um grande espelho, em uma parede estratégica da sala, por exemplo, traz uma sensação enorme de amplitude. Essa é uma dica utilizada por todos os arquitetos que têm a missão de decorar um apartamento pequeno. Você também poderá utilizá-lo em seu quarto.

5) A integração de ambientes está na moda, deixando-os mais descontraídos e modernos. Em apartamentos pequenos, isso pode fazer toda a diferença. A integração da cozinha com a sala, por exemplo, amplia muito o espaço.

6) Móveis multiuso ajudam muito na decoração de apartamentos pequenos: invista em sofá-cama, cama box e mesas dobráveis, entre outros.

7) Utilize o espaço vertical da casa por meio de nichos e prateleiras. É uma ótima forma de otimizar o espaço e organizar livros, objetos de decoração e vasos de plantas.

8) Evite o acúmulo de objetos decorativos. Lembre-se: menos é mais! Dessa forma, você não polui visualmente a sua casa.

9) A organização da decoração de um apartamento pequeno deve ser prioridade. Abra mão de objetos que não têm função e que apenas estejam ocupando espaço.

Os apartamentos da Plano & Plano têm plantas diferenciadas

Uma das maiores construtoras e incorporadoras do país, a Plano & Plano dispõe de apartamentos em todas as regiões de São Paulo, nos mais diversos bairros da cidade. Além da qualidade construtiva, os imóveis são reconhecidos no mercado por suas plantas muito bem elaboradas, que trazem conforto e funcionalidade. Todas as opções disponíveis e mais informações podem ser encontradas no site da Plano & Plano.

