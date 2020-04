Confira a agenda de lives de cantores famosos para curtir na quarentena

Durante a quarentena para conter a disseminação do novo coronavírus (covid-19), artistas brasileiros de diversos gêneros musicais estão se apresentando na internet. Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, DJ Dennis, Inimigos da HP e Ferrugem foram os primeiros a transmitir seus shows online para que as pessoas possam curtir sem sair de casa.

Nos próximos dias não será diferente. Na quarta-feira (8), às 20h, a rainha da sofrência Marília Mendonça vai transmitir uma live em seu canal no Youtube.

Os amantes do pagode poderão assistir a apresentação de Péricles na quinta, às 20h. A live também será transmitida em seu canal do Youtube, com repertório escolhido pelos fãs nas redes sociais.

Ainda na quinta, também às 20h, haverá live do DJ Pedro Sampaio e do cantor sertanejo Jonas Esticado. Às 21h, será a vez da dupla Bruno & Marrone apresentar suas canções ao público.

Sexta-feira, às 20h, haverá live de Marcos & Belutti, que também vai lançar EP novo, e do grupo KLB. No sábado, o cantor Gusttavo Lima e o DJ Dennis voltam a se apresentar.

A Turma do Pagode já confirmou live no domingo às 16h, também no canal do grupo no Youtube, com canções escolhidas pelos fãs no Twitter. Às 18h, a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano vão levar a sofrência de seu repertório para o público.

Confira a agenda das próximas lives:

Quarta-feira (8/4)

20h – Marília Mendonça. No canal oficial da cantora no YouTube, o repertório está sendo escolhido pelos fãs pelo Twitter.

Quinta-feira (9/4)

20h – Péricles. No canal oficial do cantor no YouTube: Canal do Pericão

20h – Pedro Sampaio. No canal oficial do Dj no YouTube.

20h – Jonas Esticado. No canal oficial do cantor no YouTube.

21h – Bruno & Marrone. No canal oficial do cantor no YouTube.

Sexta-feira (10/4)

20h – Marcos & Belutti. No canal oficial do cantor no YouTube. No mesmo dia do lançamento de Cumpra-se EP3 da dupla.

20h – KLB. No canal do YouTube, Instagram e Facebook oficiais da banda.

Sábado (11/4)

17h – Dennis Dj. No canal oficial do Dj no YouTube.

17h – Jads & Jadson. No canal oficial da dupla no YouTube.

20h – Gusttavo Lima. No canal do YouTube, Instagram e Facebook oficiais do sertanejo.

Domingo (12/4)

16h – Turma do Pagode. No canal oficial do grupo no YouTube, o repertório está sendo escolhido pelos fãs pelo Twitter.

18h – Zé Neto & Cristiano. No canal do YouTube, Instagram e Facebook oficiais da dupla.