Confira a programação de carnaval de Santana de Parnaíba, o mais tradicional da região

Santana de Parnaíba já entrou em ritmo de carnaval e tem programação dos tradicionais blocos de rua para todas as idades. Na quinta-feira (13), a partir das 21h, o bloco do Samba do Pé Vermeio vai reunir foliões na Praça 14 de Novembro, no centro da cidade.

Já na sexta-feira (14), será a vez do bloco Galo Preto invadir o Largo da Matriz, também no centro.

A programação conta ainda com matinê infantil, desfile de blocos como “Grito da Noite”, “Pinga com Mel”, entre outros.

Confira a programação completa dos blocos de rua do tradicional Carnaval de Santana de Parnaíba:

*Programação sujeita a alterações