Confira a programação especial do dia de aniversário de Osasco, nesta terça (19)

A Prefeitura de Osasco preparou uma programação especial para os 57 anos de emancipação político-administrativa da cidade. Na terça-feira (19), data do aniversário da cidade, a programação tem início às 8h com um Passeio Ciclístico. A concentração será no Centro, em frente ao Bicicletário, a partir das 8h.

Nos CEU Bonança e 1º de Maio ocorrerão várias atividades, comandadas pelas secretarias de Esporte, Recreação e Lazer e de Cultura. Elas começam às 10h e seguem até as 16 horas.

Um dos pontos altos da comemoração será o Parabéns a Osasco com bolo, hasteamento das bandeiras e ato político, às 10h30, no Calçadão da Rua Antônio Agú, em frente ao Osasco Plaza Shopping. No mesmo espaço, a partir das 11h30, acontecerá a exposição fotográfica, reunindo fotos antigas e atuais da cidade.

Novo albergue

Às 15 horas, a Prefeitura entrega o Serviço de Acolhimento Institucional do Rochdale. O equipamento tem capacidade para atender 100 pessoas, que terão banho, refeição e poderão pernoitar.

O serviço funcionará 24 horas e contará com 10 educadores sociais, que cuidarão do cadastro, da fila e do encaminhamento para atendimento psicológico, quando necessário.

O Serviço de Acolhimento Institucional do Rochdale dispõe de 36 salas, distribuídas em dois prédios, já que é dividido entre anexo masculino e feminino. Os prédios têm dois pavimentos cada com oito banheiros, dos quais quatro são para deficientes; uma ampla cozinha com refeitório, além de sala de televisão e lavanderia com lavadora e secadora.

A novidade do equipamento fica por conta da aceitação de famílias em situação de rua. Nesse caso, se tiverem crianças, elas ficarão na companhia das mães. Por conta disso, o anexo feminino terá também uma brinquedoteca. O equipamento ainda conta com espaço PET e estacionamento para carrocinhas de material reciclável.

Missa

Às 19 horas, as comemorações continuam com a Missa de Aniversário na Catedral de Santo Antônio.

João Bosco

Já às 20 horas, o SESC apresenta show com João Bosco com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) no Teatro Municipal Glória Giglio. Os ingressos serão vendidos nas unidades do SESC a partir do dia 13/2, limitados a dois por pessoa.

No show, João Bosco divulgará seu mais recente trabalho, “Mano Que Zoeira”, disco feito em parceria com compositores com quem o artista ainda não havia trabalhado, entre eles Roque Ferreira e Arnaldo Antunes. A parceria com Aldir Blanc permanece sólida nas canções inéditas, além de grandes hits de sucesso em sua carreira, como Corsário e Papel Marchê.

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE OSASCO

Dia 19/2 – terça-feira

8 horas – Passeio Ciclístico da Emancipação

Concentração – Centro (em frente ao Bicicletário)

10h às 16h

Atividades no CEU – Bonança

(Rua São Judas Tadeu, 105-207 – Jardim Bonança)

Atividades no CEU – 1º de Maio

(Rua Nelson Mandela, s/nº – Jardim Primeiro de Maio)

10h30

Parabéns a Osasco

(Calçadão da Rua Antônio Agú, em frente ao Osasco Plaza)

11h30

Exposição fotográfica – fotos antigas e atuais de Osasco

(Calçadão da Rua Antônio Agú, em frente ao Osasco Plaza)

15 horas

Inauguração do Serviço de Acolhimento Institucional

Rua Belo Horizonte, 87 – Jardim Rochdale

19 horas

Missa de Aniversário

Catedral de Santo Antônio (Avenida Santo Antônio, 1.090)

20 horas

Show com João Bosco – parceria com o SESC

Teatro Municipal Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas, 1.533 – Vila Campesina)

Ingressos à venda nas unidades e no site do SESC

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)