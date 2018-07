Confira a vencedora da Copa das desculpas esfarrapadas da Lei Seca do Detran.SP

Com a hashtag #OSantoAjuda, a desculpa de um motorista que alegou ter perdido o controle do seu veículo por estar acima do peso, e não por ter bebido um pouco a mais, é a campeã da Copa do Mundo dos Recursos Mais Incríveis da Lei Seca.

A ação educativa foi promovida pelo Detran.SP com objetivo de chamar a atenção (com bom humor) sobre os riscos de misturar bebida e direção.

Entraram na competição 16 histórias realmente incríveis. Foram posts quase diários no Facebook em disputas sempre eliminatórias, no estilo mata-mata, que alcançaram 109 mil pessoas na rede social. Eis a mais votada:

“O condutor estava em sua residência, onde ingeriu cerca de duas taças de vinho, quando sentiu vontade de escutar CDs que estavam no veículo estacionado em frente à sua casa. Dessa forma, sentou no banco do motorista e ali adormeceu. Foi acordado pela polícia exigindo documentos. Tudo foi apresentado. No entanto, foi acusado de estar dirigindo sob a influência de álcool e de ter colidido com outro veículo. Vale esclarecer que a suposta manobra informada pela PM, trata-se de o veículo ter descido centímetros por conta do sobrepeso do condutor associado ao declive da rua.”

Jaris

De forma pioneira no país, o Detran.SP criou no fim de 2015 as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (Jaris) de Alcoolemia, específicas para julgar recursos da Lei Seca.

A iniciativa tornou mais ágil e rigorosa a avaliação. Dos 37 mil recursos já analisados, 97,7% foram indeferidos.