No embalo da Black Friday (sexta-feira, 29), entre esta segunda-feira (25) e domingo (1º), clientes do shopping Iguatemi Alphaville encontrarão itens de moda, acessórios, beleza, eletrônicos, infantis, entre muitos outros, com descontos de até 80%, segundo a direção do empreendimento.

O shopping criou a campanha “PromoLovers” e a hashtag #promolovers, através da qual os clientes poderão compartilhar nas redes sociais os seus achados e mostrar que são apaixonados por promoções.

“A Black Friday já conquistou seu lugar no calendário brasileiro e, sem dúvidas, é uma das datas mais importantes para o varejo. A cada ano, a participação de lojistas e clientes do Iguatemi Alphaville tem crescido. Desenvolvemos uma campanha muito especial baseada no conceito Promolovers, para quem ama promoção e esperamos que, através dela, os clientes se sintam ainda mais inspirados para aproveitar os bons descontos em nossos shoppings”, afirma Alexandre Biancamano, diretor de marketing da rede Iguatemi.

No Iguatemi Alphaville entre as lojas que aderiram à campanha estão: Animale, Cia Marítima, Océane, Maria Filó, Tommy Hilfiger, BB Básico, Isabel Oliveira, Laura Marchi, Bodytech, LATAM e outras.

Confira algumas ofertas da Black Friday no Iguatemi Alphaville:

A Black Friday do Mundo do Enxoval tem descontos de até 80% em produtos de cama, mesa, banho e gifts. Os preços são válidos no site e nas lojas.

Já na PB Kids, os clientes encontram 71% de desconto em muitos brinquedos. Ofertas progressivas, a partir de 10% e até 80% em peças selecionadas, integram as atrações da Visionari para campanha.

Na Sephora, diversos produtos ganham preços especiais, como o corretivo radiant creamy concealer mini de R$ 99 por R$ 59; delineador tattoo liner de R$ 135 por R$ 54; agua de beleza eau de beauté 100ml de R$ 239 por R$ 167,30; paleta de sombras girassol de R$ 99 por R$ 49,50 e a máscara de cílios beauty full volume noir de R$ 39 por R$ 11,70.

No setor de moda, a Animale oferece promoções relâmpagos durante todo o mês de novembro, no horário das 16h até o fechamento da loja. Como benefício, na compra de duas peças, que estão em promoção, o cliente ganha 50% de desconto na peça de menor valor.

Na Cia Marítima, as coleções Nassau, Antíguas e Caicos têm peças com 50% OFF no preço da etiqueta. Já a Maria Filó oferece 70% de desconto em seleções exclusivas. A Tommy Hilfiger tem itens com descontos de até 40%.

Na Océane mais de 60 produtos da loja estão com preços especiais. Para os pequenos, a BB Básico disponibiliza coleções passadas com até 80% de desconto. Pacotes de peças básicas também estão com descontos atrativos.

As joalherias também entraram para Black Friday 2019, a Danydeb conta com uma seleção de peças com descontos de 50% e relógios com 30% OFF, de marcas como Bulova, Frederique Constant, Longines, Certina, Movado, Versace e Rado. Na Isabel Oliveira, o cliente encontra lindas jóias selecionadas com 50% de desconto, assim como a loja Laura Marchi e a Swarovski que inseriram em seus produtos 30% de desconto.

Restaurantes

Para a semana da Black Friday, o Applebee’s preparou a promoção Black Week. Entre 22 e 29 de novembro, o cliente ganha um voucher ao acessar o site da rede e pode consumir R$ 100, pagando apenas R$ 50.

Na Brigaderia, a promoção abrange alguns produtos, como o combo bolo de pote com tablete recheado de R$ 42,00 por R$ 35,00, combo de 12 brigadeiros pelo valor de oito e o bolo de cenoura inteiro de R$ 95,00 por R$ 70,00.

No Galeto’s, o Galeto Desossado Leve de R$ 36,00 fica por R$ 29.

Na Le Botteghe di Leonardo, o combo especial composto por um produto de gelateria, um de confeitaria e uma bebida, recebe 30% de desconto. Em 29/11 na mesma loja, na compra de um pote de gelato para viagem, o cliente ganha outro nos tamanhos 600gr e 1200gr.

Promoções em Serviços

Na academia Bodytech, os clientes têm isenção de matrícula e 50% de desconto na primeira mensalidade do débito recorrente em cartão de crédito.

Os consumidores na LATAM encontram promoções especiais em diversos serviços da loja. As diárias de hotéis nacionais e internacionais estão com 40% de desconto, atividades como compra de ingressos, passeios e transfers têm 35% e a loja oferece até 50% de desconto no 2º passageiro do cruzeiro Grand Amazon, para saídas selecionadas.

No espaço Vila Animada, cada cliente recebe 50% de desconto no valor da visita regular, válido a partir de 1h de permanência, no dia 29/11, além de uma divertida Noite do Pijama, das 20h às 00h, por R$ 120, em todo o período de permanência, com oficina criativa, lanchinho de pipoca, suco e pão de queijo, monitoria e recreação. A loja também oferece o passaporte de 10h de brincadeiras por R$ 300, nos dias 29, 30 e 31/11.