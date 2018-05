Confira as fotos oficiais do casamento de Harry e Meghan Markle divulgadas...

Foram divulgadas nesta segunda-feira, 21, pelo Palácio de Kensington, as fotos oficiais do casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, no sábado, 19. Os cliques foram feitos pelo fotógrafo Alexi Lubomirski.

No sábado, o casal subiu ao altar na Capela de São Jorge, rodeado pela realeza britânica, celebridades e 100 mil pessoas do lado de fora do castelo.