Confira as vagas da semana na Casa do Trabalhador de Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri está divulgando nesta semana (9 a 13 de outubro) 23 vagas de emprego.

As vagas são:

Ajudante de carga e descarga de mercadoria

Atendente balconista

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de expedição

Auxiliar de jardineiro

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de logística

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica

Auxiliar técnico de refrigeração

Jardineiro

Limpador de vidros

Mecânico de refrigeração

Técnico de manutenção elétrica

Vigia

Cuidador de idosos

Projetista de móveis

Operador de seccionadora

Marceneiro

Montador de móveis

Porteiro

Para concorrer a uma delas é necessário estar cadastrado na plataforma Emprega Brasil. No site, aplicativo ou presencialmente, os candidatos podem buscar vagas pela função ou pelo ID da vaga (na imagem).

É possível ainda acessar as vagas pelo aplicativo Sine Fácil (Ativação via QR Code no atendimento presencial) ou presencialmente na Casa do Trabalhador de Barueri (setor amarelo do Ganha Tempo).

As cartas de encaminhamentos são limitadas, sujeitas à disponibilidade no sistema.

