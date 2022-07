Confira as vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri esta semana:

Confira as vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri...

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne esta semana 28 vagas de emprego em diversas áreas. A maioria das oportunidades exige o ensino médio completo (confira abaixo salários, benefícios e requisitos).

Há vagas para as funções de assistente de logística de transporte, auxiliar de cozinha, atendente de lanchonete, cozinheiro, churrasqueiro, padeiro, pedreiro, serralheiro, projetista, torneiro mecânico, entre outras.

Os benefícios oferecidos são vale-transporte, vale-alimentação, cesta básica, assistência médica e assistência odontológica e variam de acordo com a função.

Para participar da seleção das vagas de emprego, os candidatos devem preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou pelo atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo (Av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro de Barueri).

Confira abaixo as vagas de emprego disponíveis:

Função / Requisitos / Salário / Benefícios

Adesivador (Ensino médio completo / salário a combinar/ vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação/ seguro de vida);

Assistente de logística de transporte (Ensino médio completo e experiência na função / salário a combinar / vale-transporte, seguro de vida e vale-refeição ou vale-alimentação R$ 25,05 por dia);

Assistente de vendas – auxiliar comercial (Ensino médio completo / R$ 1.537,00 / assistência médica e vale-transporte);

Atendente de lanchonete (Ensino médio completo / R$ 1.400,00 / vale-transporte e refeição no local);

Atendente de lanchonete (Ensino médio completo e experiência na função / R$ 1.400,00);

Auxiliar de cozinha (Ensino médio completo / R$ 1.400,00 / vale-transporte e refeição no local);

Auxiliar de expedição (Ensino médio completo / R$ 1.341,00 / assistência médica e odontológica, refeição no local e transporte da empresa);

Auxiliar de limpeza (Vaga masculina) – Ensino médio incompleto / R$ 1.384,64 / seguro de vida, vale-transporte e refeição no local;

Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (Ajudante de sinalização viária) – Fundamental completo / R$ 1.486,15 / assistências médica e odontológica, vale-transporte, seguro de vida e vale-refeição;

Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (Atendente de restaurante) – Ensino médio completo / R$ 1.400,00 / VT e refeição no local;

Chefe de serviço de limpeza (Fundamental incompleto / R$ 1.312,64 / vale-transporte, refeição no local e vale-alimentação R$ 140 ao mês);

Churrasqueiro (Ensino médio completo, experiência na função e ser morador de Barueri / R$ 1.300,00 / vale-transporte e refeição no local);

Cozinheiro geral (Ensino médio incompleto e experiência com massas e molhos / R$ 1.500,00 / vale-transporte e refeição no local);

Cumim (Ensino médio completo / R$ 1.400,00 / VT e refeição no local);

Desenhista de produto- mobiliário (Projetista de produto mobiliário) – Superior completo (desenhista/projetista) / A combinar/ VT, VR, VA R$ 25,05 p/d, Seguro de vida;

Garçom (Fundamental completo / R$ 1.500,00 / vale-transporte e refeição no local);

Oficial de manutenção predial (Ensino médio completo / R$ 2.200,00 / cesta básica R$ 150, vale-alimentação de R$ 15 por dia e adicional periculosidade 30%);

Operador de telemarketing ativo (Ensino médio completo / R$ 1.216,16 / assistências médica e odontológica, vale-transporte e ticket alimentação);

Padeiro (Fundamental completo / R$ 2.000,00 / vale-transporte e vale-alimentação);

Pedreiro (Fundamental incompleto / R$ 2.283,36 / vale-transporte e cesta básica);

Peixeiro (Ensino médio completo / R$ 1.499,00, vale-transporte e refeição no local);

Pintor industrial (Ensino médio completo / A combinar / vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição de R4 25,05 por dia e seguro de vida);

Porteiro (masculino) – Ensino médio completo, ter idade entre 25 e 50 anos, experiência de 1 ano e curso de informática / R$ 1.681,00 / Ticket alimentação e vale-transporte;

Porteiro (Ensino médio completo / R$ 1.681,00 / Ticket alimentação e vale-transporte);

Serralheiro (Fundamental completo / A combinar / vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação R$ 25,05 por dia e seguro de vida);

Servente de obras (Fundamental incompleto / R$ 1.877,00 / vale-transporte e cesta básica);

Torneiro mecânico (Masculino) – Ensino médio completo / R$ 2.906,11 / vale-transporte, café no local e ticket alimentação;

Vendedor de comércio varejista (Ensino médio completo / R$ 1.455,00 / vale-transporte).