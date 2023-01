Confira as vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri nesta semana

Confira as vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri...

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne nesta semana algumas vagas de emprego em diversas áreas. Os salários variam entre R$ 1,4 mil e R$ 2,2 mil, de acordo com a função.

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de grelhado, auxiliar de manutenção predial, ajudante geral, auxiliar de serviços de importação e exportação, balconista, pintor de edifícios, pedreiro e copeiro.

Além do salário, as empresas contratantes oferecem benefícios, como vale-transporte, vale alimentação, assistência médica, entre outros (variam de acordo com a vaga).

Como se candidatar às vagas na Casa do Trabalhador de Barueri:

Os interessados em participar da seleção devem preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou no atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo (avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro).