Confira as vagas de emprego disponíveis nesta semana na Casa do Trabalhador de Barueri

Confira as vagas de emprego disponíveis nesta semana na Casa do Trabalhador...

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne nesta semana 18 vagas de emprego com carteira assinada em diversas áreas.

Os salários variam entre R$ 1,4 mil e R$ 2,4 mil, de acordo com a função.

Os interessados podem acessar as vagas pelo sistema Emprega Brasil. É necessário ter cadastro no serviço, que é feito de forma gratuita pelo site. Com isso, as vagas podem ser buscadas pelos nomes dos cargos ou pelo ID, conforme as imagens abaixo.

Também é possível acessar pelo aplicativo Sine Fácil. O primeiro acesso exige um QR code fornecido pela Casa do Trabalhador (Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro). Depois de ativado uma vez, o app pode ser usado normalmente para qualquer processo seletivo.

Confira as informações sobre cada vaga da semana:

