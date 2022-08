Confira as vagas disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri esta semana:

A Casa do Trabalhador de Barueri está com nove vagas de emprego esta semana. A maioria das oportunidades exige o ensino médio completo, e os salários variam entre R$ 1.132 e R$ 2.962,53.

São vagas para ajudante de cozinha, auxiliar administrativo, cozinheiro de restaurante, motorista de caminhão, alinhador de pneus, operador de telemarketing ativo de cobrança, auxiliar de limpeza, controlador de acesso e atendente de lanchonete fast food.

Os benefícios variam conforme as funções, mas a maioria oferece vale-transporte, cesta básica e vale-refeição. As entrevistas será realizadas ao longo desta semana (ver tabela abaixo).

Como se candidatar às vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri:

Para a seleção das vagas, os interessados devem preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou pelo atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo (Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro de Barueri).

Outra opção é se inscrever para a seleção pelo aplicativo Sine Fácil, no celular. A Casa do Trabalhador informa que a ativação do aplicativo Sine Fácil deve ser feita através do QR Code fornecido em atendimento presencial.

Confira abaixo as vagas, requisitos, salário, benefício e data da entrevista, respectivamente:

Ajudante de cozinha (Escolaridade não exigida, com experiência / R$ 1.250,00 / vale-transporte, seguro de vida, premiação de R$ 80 e refeição no local) – Entrevista dia 02/08/2022;

Atendente de lanchonete fast food (Ensino médio completo e disponibilidade de horário. Não exige experiência / R$ 1.304,00 / assistências médica e odontológica, seguro de vida, refeição no local, desconto com faculdades e Gympass) – Entrevista dia 02/08/2022;

Auxiliar administrativo (Ensino médio completo, com experiência / R$ 9,80 por hora / vale-transporte e vale-refeição) – Entrevista dia 05/08/2022;

Cozinheiro de restaurante (Ensino médio completo, 2 anos de experiencia na função com comidas típicas buffet / R$ 1.700,00 / vale-transporte, Seguro de vida, premiação de R$ 80 e refeição no local) – Entrevista dia 03/08/2022;

Motorista de caminhão (Ensino médio completo, com experiência / A combinar / VT, salário compatível com o mercado, vale-alimentação, plano de saúde, celular disponibilizado pela empresa, produtividade sobre o desempenho) – Entrevista dia 03/08/2022;

Operador de telemarketing ativo de cobrança (Ensino médio completo, experiência com cobrança será um diferencial / R$ 1.132,00 / vale-alimentação, assistência médica, plano de cargos e carreiras, auxílio creche e vale-transporte) – Entrevista dia 03/08/2022;

Aux. De limpeza (Ensino fundamental completo, com experiência / R$ 1.384,64 / vale-transporte, cesta básica e vale-refeição) – Entrevista dia 03/08/2022;

Controlador de acesso (Ensino médio completo, com experiência / R$ 1.681,71 / vale-transporte, cesta básica e vale-refeição) – Entrevista dia 03/082022.

Alinhador de Pneus (Ensino médio completo, com experiência / R$ 2.692,53 / vale-transporte, assistências médica e odontológica e seguro de vida) – Entrevista dia 04/08/2022;

