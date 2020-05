Confira bairros com mais casos de covid-19 em Barueri

A Prefeitura de Barueri, por meio da Vigilância em Saúde, fez um levantamento detalhado dos casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) na cidade, baseado nos números divulgados até segunda-feira (4). Os dados mostram que a maioria dos casos se concentram nos bairros de Alphaville, Parque dos Camargos e Parque Imperial.

Dos 555 casos de coronavírus confirmados dentre moradores da cidade até a última segunda-feira, 66 são de Alphaville, 49 do Parque dos Camargos, 31 do Parque Imperial, 26 do Jardim Belval, 22 do Parque Viana, 19 do Jardim Silveira, 19 do Jardim Tupanci, 18 do Jardim Mutinga, 17 do Engenho Novo e 13 do Jardim Tupan.

Os demais 173 casos estão espalhados por outros bairros da cidade. Jardim Iracema concentra 10 casos; Reginalice soma 9 casos; Jd. Itaparica, Itaquiti, Maria Helena, Paulista e Vila São Silvestre têm 7 casos cada; Boa Vista, Centro, Vila Nova e Vila São João têm 6 casos cada; Recanto Phrynea, Tamboré, Vale do Sol e Vila Universal têm 5 casos cada; Bethaville, Chácaras Marco, Jardim Maria Cristina, Parque das Nações e Jardim Califórnia concentram 4 casos cada; Jardim dos Camargos, Santa Cecília, Parque Esmeralda, Jardim Julio e Jardim Audir possuem 3 casos cada; Aldeia, Aldeia da Serra, Jardim Barueri, Líbano, Jardim Esperança, Jardim Flórida, Jardim Graziela, São Diego, Vila São Silvestre, Mellville, Vila Conceição, Vila Morellato e Vila Nossa Senhora da Escada têm 2 casos cada.

Já 18 do Forte, Jardim São Pedro, Mirante dos Altos, Morada dos Lagos, Nova Aldeinha, Paraíso, Parque Santa Luzia, Vila Barros, Vila Ceres, Vila Creti, Vila Iracema, Vila Pindorama, Vila Porto, Vila São Jorge e Vila São Luiz têm 1 caso cada.

Há outros 102 casos confirmados cujos bairros ainda estão sendo levantados pela Vigilância.

Casos de covid-19 confirmados em Barueri por sexo e idade

As mulheres também lideram a lista dos confirmados, somando 294, enquanto os homens são 261. No entanto, os papéis se invertem com relação aos óbitos por covid-19: do total de 51 mortes confirmadas pela doença até então, 29 são homens e 22, mulheres.

Ainda entre os óbitos, na distribuição por faixa etária, lideram pessoas de 50 a 79 anos. Segundo o levantamento, foram 14 mortes entre pessoas de 70 a 79 anos; 11 de pessoas entre 50 a 59 anos; 10 dos 60 aos 69 anos; 6 dos 40 aos 49 anos; 5 dos 80 aos 89 anos; 3 dos 90 aos 99 anos; e 1 morte dentre menores de 18 anos e 1 na faixa etária dos 30 aos 39 anos.

Novo boletim de casos de covid-19

Barueri tem um total de 2.559 casos notificados de covid-19, até esta terça-feira (5). Destes, 558 foram confirmados, 733 descartados e 1.268 estão em investigação.

Dos casos confirmados, 348 são de pessoas que já estão recuperadas. Outros 156 estão em isolamento domiciliar e 54 morreram. A cidade tem 104 pacientes internados e 19 óbitos em investigação.

De acordo com a Prefeitura, os boletins publicados diariamente incluem números relativos apenas a moradores da cidade. Os dados de pessoas de outras localidades que recebem atendimento médico no município são enviados aos seus locais de moradia, não compondo o boletim local.