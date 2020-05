Confira bairros de Itapevi com mais casos de covid-19

A Prefeitura de Itapevi fez um levantamento, com base nos dados desta quarta-feira (6), que mostra quais são os bairros com casos confirmados do novo coronavírus (covid-19). A maioria dos casos se concentram na Cohab, Jardim Rosemary, Jardim Paulista e Jardim Santa Rita.

Dos 184 casos com confirmação de covid-19 no município, 14 são da Cohab e 12 são do Jardim Rosemary. O Jardim Paulista e Jardim Santa Rita concentram 11 casos cada. Os demais casos estão espalhados por outros bairros da cidade.

O Jardim Cardoso tem 10 casos confirmados, Jardim Briquet e Cidade da Saúde possuem 9 casos cada, o Jardim Bela Vista tem 8 casos e o Jardim Suburbano possui 7 casos. Jardim Rainha, Jardim Vitápolis e Jardim São Carlos contém 6 casos confirmados cada. Jardim Itacolomi possui 5 casos. Jardim Gióia, Nova Itapevi e Jardim São Francisco tem 4 casos cada. Amador Bueno, Centro, Jardim Maristela, Santa Cecília, Vale do Sol e Vila Santa Rita contam com 3 casos cada.

Publicidade

Os bairros Alto da Colina, Jardim Dona Elvira, Jardim Itapevi, Itaparica, Jardim Julieta, Jardim Marina, Mira Flores, Mirador, Nova São Paulo e Refúgio dos Pinheiros, concentram 2 casos cada. O Bairro dos Abreus, Jardim Aparecida, Chácara Vitápolis, Hokkaido, Jardim Itapoã, Jardim Licia, Jardim Maria Judite, Olímpia, Parque Wey, Portela, Jardim Ruth, Santo Américo, São João, Sorocabano, Vale do Sol II, Vila Aurora e Vila Esperança, concentram 1 caso cada.

Outros três casos com confirmação do coronavírus não foram identificados no levantamento.

Covid-19 em Itapevi

Além dos 184 casos com confirmação do novo coronavírus, até quarta-feira (6), Itapevi tem outros 191 casos em investigação. Outros 332 casos foram descartados no município.

Das pessoas que contraíram covid-19 em Itapevi, 146 já está recuperadas, segundo o boletim divulgado pela Prefeitura.

A cidade tem 20 mortes com confirmação da doença e outros dois óbitos estão em investigação. Foram descartados outros 23 mortes suspeitas de covid-19.