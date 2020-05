Confira bairros de Osasco com risco de transmissão do coronavírus extremamente alto

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, divulgou novas tabelas referentes ao risco de contágio do novo coronavírus por bairros, na noite desta segunda-feira (18). Conceição, Vila Menck, Novo Osasco e Rochdale foram destacados como bairros com risco de transmissão extremamente alto.

Além do Conceição, Vila Menk, Novo Osasco e Rochdale, apresentam risco extremante alto, os bairros Continental, Bandeiras, Bela Vista, Padroeira, Piratininga, Aliança, Centro, Jardim Elvira, Jardim Roberto, KM 18, Santa Maria, São Pedro e Umuarama.

Os bairros que aparecem com nível extremamente alto de contágio por covid-19 são locais com o maior número de casos confirmados e suspeitos da doença. “Merece uma atenção ainda maior de todos que transitam por esses bairros”, ressaltou Lins em transmissão ao vivo via Facebook.

Os bairros que apresentam alto risco de contágio são Ayrosa, Jaguaribe, Jardim D’Abril, Jardim das Flores, Metalúrgicos, Munhoz Júnior, Mutinga, Veloso e Vila Osasco.

Já os bairros com risco médio de transmissão são Portal D’Oeste, Santo Antônio, Adalgisa, Baronesa, Pestana, Vila dos Remédios, Vila Yara, Santa Fé, Setor Militar, Três Montanhas, Bonfim, Vila Campesina, Cipava, City Bussocaba e Industrial Anhanguera.

Osasco não tem mais bairros com baixo nível de transmissão do coronavírus, como apresentado na tabela anterior.

Números da covid-19 em Osasco:

Osasco tem 7.230 casos suspeitos notificados do novo coronavírus (covid-19) até a noite desta segunda-feira (18). Outros 1.842 casos suspeitos notificados são de pessoas que não residem no município.

O número de casos confirmados somam 2.729, segundo a administração municipal. Outros 1.589 casos suspeitos estão em análise, aguardando o resultado do exame que comprove ou não doença.

Das pessoas que testaram positivo para o coronavírus em Osasco, já estão recuperadas 1.578, de acordo com o novo boletim divulgado pela Prefeitura.

A cidade descartou 2.502 casos suspeitos até o momento.

O número de mortes por coronavírus em Osasco chegou a 226. Outros 172 óbitos suspeitos foram descartados e o município tem ainda outras 12 mortes suspeitas em análise.