Confira bairros mais atingidos pela Covid-19 em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, divulgou, na noite desta terça-feira (26), uma nova lista com bairros mais atingidos pela Covid-19, com grau do risco de transmissão, casos confirmados e suspeitos.

Os bairros com extremos risco de transmissão da doença são Munhoz Júnior, Novo Osasco, Centro, Jaguaribe, Ayrosa, Veloso, Vila Menck, Vila Yolanda, Jardim Elvira e Santa Maria.

Já ou bairros com alto risco de transmissão são Bandeiras, Continental, Vila Osasco, Aliança, Bussocaba, Cipava, Jardim Roberto, Padroeira, Helena Maria, Jardim D’Abril, KM 18, Metalúrgicos, Piratininga, Remédios, Santo Antônio, São Pedro e Vila Yara.

Os bairros com risco médio de contágio são Baronesa, Bela Vista, City Bussocaba, Iapi, Jardim das Flores, Mutinga, Pestana, Portal D’Oeste, Presidente Altino, Quitaúna, Rochdale, Campesina e Conceição.

Boletim coronavírus em Osasco

O número de casos suspeitos notificados em Osasco chegou a 7.963 nesta terça-feira (26). Outros 2.145 casos suspeitos notificados não pertencem ao município, de acordo com boletim divulgado pela Prefeitura.

Os casos confirmados chegam a 3.364 em Osasco. Outros 1.283 casos suspeitos estão em análise, aguardando resultado do exame que comprove ou não a doença.

Osasco tem 296 mortes com confirmação do novo coronavírus até o momneto. Ouros 223 óbitos suspeitos foram descartados e o município tem ainda outras 22 mortes em investigação.

Das pessoas que testaram positivo para a covid-19 em Osasco, 2.248 já estão recuperadas, segundo a administração municipal.