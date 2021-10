Confira como usar créditos da Nota Fiscal Paulista para abater IPVA 2022

Consumidores cadastrados na Nota Fiscal Paulista já podem utilizar seus créditos para abatimento no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2022. Outubro é o único período do ano em que os usuários cadastrados no programa podem utilizar seus créditos com essa finalidade.

publicidade

O consumidor poderá escolher qual o valor (integral ou parcial) deseja enviar para o abatimento. Caso envie mais do que é necessário para a quitação, o dinheiro será restituído na conta corrente da Nota Fiscal Paulista.

Para escolher essa opção, o usuário deve entrar com login e senha no site da Nota Fiscal Paulista (https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp). Em outubro de 2020, quase 21 mil consumidores solicitaram o abatimento do IPVA deste ano, totalizando cerca de R$ 1,4 milhão.

publicidade

EM OSASCO// Feriadão terá interdições na Autonomistas e na CPTM para obras de novo viaduto