Confira cursos gratuitos oferecidos em Osasco em parceria entre Prefeitura e Senai

Parceria entre a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre) da Prefeitura de Osasco e o Senai oferece cinco cursos gratuitos para moradores da cidade com mais de 18 anos.

As opções de cursos oferecidos são: instalação e venda de automação para prédios, criação e edição de imagens profissionais para mídias sociais, reparos elétricos residenciais, manutenção e instalações elétricas, e circuitos elétricos residenciais. Alguns cursos são presenciais e outros online.

Inscreva-se nos cursos gratuitos em Osasco:

As inscrições já estão abertas e terminam no dia 8, terça-feira. Para se inscrever é preciso comparecer, munido de documentos pessoais e comprovante de endereço, a uma das três unidades do Portal do Trabalhador de Osasco, nos seguintes endereços:

Centro: Rua Fiorino Beltramo, 300

Zona Sul: Avenida João de Andrade, 1.778

Zona Norte: Avenida Presidente Costa e Silva, 372