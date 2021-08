Confira detalhes do pacote de obras de R$ 96 milhões contra congestionamentos na Raposo em Cotia

O governador João Doria (PSDB) esteve em Cotia na manhã desta sexta-feira (27) e anunciou um pacote de obras de R$ 96 milhões para melhorar a fluidez no trânsito e combater congestionamentos na rodovia Raposo Tavares e arredores.

Serão realizadas uma série de intervenções entre os Kms 23,2 e 26,8 da Raposo. A licitação será lançada nos próximos dias e a expectativa é a de que em 45 a 50 dias as obras possam ser iniciadas, segundo a Prefeitura, responsável pela elaboração do projeto, que custou R$ 5 milhões.

Confira mais detalhes das obras previstas na Raposo em Cotia*:

* As obras que serão executadas foram divididas em fases e, na primeira, haverá intervenção nas proximidades do km 24+800, onde será construída uma nova transposição sobre a rodovia, e o trevo do km 26, que deverá ser adequado e melhorado.

* O viaduto sobre a rodovia, no km 24+820, ligará a Rua Mazel à Rua dos Manacás, que funciona como uma marginal leste da SP-270. Esta intervenção será ainda complementada com a implantação de uma nova ligação entre a Rua dos Manacás e a Avenida das Acácias e implicará na remoção da passarela existente naquele local.

* No trevo do km 26, na lista Leste da rodovia, será feita uma remodelação das alças do trevo parcial existente (projeção da Estrada Embu), além de nova opção de viário municipal.

* A segunda fase do projeto abrange três localidades: as proximidades do km 26+500, onde haverá uma nova transposição sobre a rodovia no alinhamento da Avenida José Giorgi; uma marginal e outras melhorias do lado da Pista Leste, na altura do km 27+500; e uma faixa adicional, também na Pista Leste, na continuidade do trevo do km 26.

* Também nesta fase será feita a transposição no km 26+500, da Avenida José Giorgi para a Pista Leste, sentido capital, e a implantação de Via Marginal e Acesso, km 27+500, Pista Leste – uma nova pista lateral às margens da Rodovia Raposo Tavares, do lado da Pista Leste (sentido capital), entre o km 27+600 e o km 27+000 (Avenida Sir Henry Welcome), além de ampliação e melhorias na própria Pista Leste, próximo do entroncamento com a Estrada da Capuava.

* Entre os km 25 e 26, sentido capital, será implantada uma faixa adicional desde a alça de entrada até a marginal que se inicia no km 25. Uma nova via de ligação entre a Estrada Velha de Cotia e a Estrada Embu.

* Já a fase três do projeto prevê grandes reformulações nas proximidades do trevo da Granja Viana, altura do km 22+800. O dispositivo existente é um trevo parcial que conecta a estrada com a Avenida São Camilo, que se constitui na principal via de entrada à Granja Viana. O trevo será também uma opção de retorno em ambos os sentidos da rodovia.

* Fonte: Prefeitura de Cotia