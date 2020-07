Confira dias e horários dos jogos das quartas de final do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou para quarta (29) e quinta-feira (30) a realização dos jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. Quarta-feira (29), jogam São Paulo x Mirassol (19h), no Mortumbi, e Palmeiras x Santo André (21h30), no Allianz Parque. Na quinta é a vez de Red Bull Bragantino x Corinthians (19h), no Morumbi, e Santos x Ponte Preta (21h30), na Vila Belmiro.

As partidas, assim como nas duas rodadas que concluíram a primeira fase do Estadual, serão disputadas sem a presença de público, conforme definido pela FPF em acordo com o governo do estado de São Paulo por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

O duelo entre São Paulo e Mirassol, respectivamente líder e vice-líder do grupo C, abre o mata-mata na quarta-feira (29), às 19h (de Brasília) no Morumbi, em São Paulo.

Também na quarta, às 21h30 (horário de Brasília), o Palmeiras pega o Santo André no Allianz Parque, também na capital paulista. O Verdão terminou a primeira fase na ponta do grupo B, com o Ramalhão logo atrás.

Na quinta (30), às 19h (de Brasília), a bola volta a rolar no Morumbi, mas para Red Bull Bragantino e Corinthians. Apesar de ter a melhor campanha do grupo D, superando a do Timão, a equipe de Bragança Paulista (SP) não poderá jogar em casa porque o município não está na Fase Amarela, a terceira do Plano São Paulo, projeto de flexibilização da quarentena no estado. São cinco etapas, e quanto mais avançada, maior a liberação de atividades autorizada, denotando maior controle da pandemia na região.

Atualmente, só a cidade de São Paulo e as regiões metropolitana da capital, de Araraquara e de Santos (Baixada Santista) se encontram na Fase Amarela. Por isso, no duelo das 21h30 (de Brasília) também de quinta-feira, o Santos poderá atuar na Vila Belmiro contra a Ponte Preta. O Peixe terminou o grupo A na liderança, seguido pela Macaca.

Os confrontos serão decididos em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, haverá disputa de pênaltis. Nas semifinais, que também serão definidas em uma só partida, o time de melhor campanha geral enfrenta o classificado de pior desempenho no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília). No mesmo dia, às 19h (de Brasília), jogam as equipes com segunda e terceira maiores pontuações entre as semifinalistas. Já a final terá jogos de ida e volta, marcados para os dias 5 de agosto, às 21h30 (de Brasília), e 8 de agosto, às 16h30 (de Brasília).

Segundo a FPF, as partidas terão árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês), que atuará em uma sala centralizada na sede da Federação. Ainda de acordo com a entidade, como se trata de uma experiência inédita, cada estádio terá uma sala completa do VAR, para resguardo. Os cartões amarelos acumulados na primeira fase estão zerados. Além disso, até terça-feira (28), cada time pode trocar até quatro jogadores inscritos para o mata-mata.

A classificação geral do Campeonato Paulista tem o Red Bull Bragantino na frente, com 23 pontos. Na sequência, pela ordem, aparecem: Palmeiras (22), São Paulo (21), Santo André (20), Mirassol (17), Corinthians (17, superado pelo número de gols marcados), Santos (16) e Ponte Preta (13). (Da Agência Brasil)