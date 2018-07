Confira o cronograma de vacinação contra a raiva em Jandira

Durante o mês de agosto, a Prefeitura de Jandira realiza a Campanha de Vacinação contra a Raiva, destinada a cães e gatos. Entre os dias 7 e 28 de agosto, de segunda-feira a sábado, agentes do Setor de Zoonoses percorrerão os bairros da cidade vacinando animais domésticos contra a raiva (confira programação abaixo).

Publicidade

A meta é atender 15 mil animais (entre cães e gatos) durante a campanha, evitando a ocorrência dessa doença na cidade. De acordo com a Secretaria da Saúde, os proprietários deverão conduzir seus animais até os locais com coleira, guia e carteira de vacinação (se possuir).

A ação permite manter o controle da doença, criando uma barreira para a transmissão do vírus a outros animais ou pessoas.

A transmissão da doença ocorre com a penetração do vírus, presente na saliva ou mucosa do animal, podendo ser transmitida para humanos por meio mordidas, lambidas em ferimentos abertos ou arranhões.

O animal infectado apresenta comportamento agressivo, dificuldade de engolir, busca por lugares escuros e tem paralisia dos membros. Já no homem, os sintomas iniciais da raiva são náuseas, vômitos e mal-estar.

Publicidade

Informações úteis:

A partir dos três (03) meses de idade , cães e gatos devem ser vacinados contra raiva todos os anos;

, cães e gatos devem ser vacinados contra raiva todos os anos; Cães e gatos não devem ter livre acesso à rua;

devem ter livre acesso à rua; Ao sair com animal mantenha-o sob controle , utilizando coleira e guia;

, utilizando coleira e guia; Nunca provoque um animal;

provoque um animal; Não toque em animais estranhos, feridos ou que estejam se alimentando;

toque em animais estranhos, feridos ou que estejam se alimentando; Não aparte brigas entre animais, nem mexa com fêmeas e suas crias