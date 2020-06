Foi publicado na noite desta quarta-feira (10), na Imprensa Oficial do Município de Osasco (Iomo), o decreto que estabelece as regras para o início da reabertura do comércio e serviços considerados não essenciais e igrejas na cidade, a partir de segunda-feira (15).

O decreto estabelece uma série de regras relacionadas a horários, distanciamento social e higiene, entre outras.