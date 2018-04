Confira o funcionamento do Poupatempo no feriadão

O Poupatempo não prestará atendimento na próxima terça-feira, 1º de maio, em razão do feriado do Dia do Trabalhador. Na segunda-feira (30 de abril) e a partir de quarta-feira (2 de maio), as unidades, como a do shopping União de Osasco, funcionarão normalmente.

Campanha do Agasalho

Todos os postos Poupatempo estão recebendo doações para a Campanha do Agasalho 2018. Agasalhos e cobertores em bom estado serão distribuídos a entidades cadastradas no Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo próximo aos locais de coleta.

Como agendar seu atendimento

O Poupatempo trabalha com hora marcada. Para marcar dia e horário para ser atendido o cidadão pode buscar um dos seguintes canais de atendimento:

Portal na internet: www.poupatempo.sp.gov.br;

Aplicativo no celular: SP Serviços;

Poupinha, assistente virtual: o Poupinha está disponível no portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela) e também no Messenger, do Facebook, no seguinte link: m.me/PoupinhaSP.

Além do agendamento, os canais também oferecem informações sobre todos os serviços oferecidos, prazos de entrega, valores de taxas, documentos necessários, endereços e horários de funcionamento dos postos.