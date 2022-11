Confira o que abre e fecha em Barueri no feriadão da semana que vem

Na próxima terça-feira, 15 de novembro, celebra-se a Proclamação da República, um feriado nacional. Em Barueri, a data será marcada por um feriado prolongado, uma vez que o município declarou a segunda-feira (14) como dia sem expediente nas repartições públicas.

Em 21 de novembro (segunda-feira) haverá um ponto facultativo municipal: é o Dia de Nossa Senhora da Escada, padroeira da Aldeia de Barueri, oficializada por meio da Lei 21/67. O ponto facultativo nessa data foi determinado pelo Decreto 8.281/2015.

Tanto no feriado prolongado da Proclamação da República (de 12 a 15/11) quanto no ponto facultativo do dia 21 as repartições públicas municipais estarão fechadas. É o caso do Ganha Tempo, das Unidades Básicas de Saúde, das Secretarias Municipais e outros órgãos cuja atividade não seja de natureza ininterrupta. Os serviços retornarão na quarta-feira (dia 16) e no dia 22 (terça-feira) a partir das 8h.

Os serviços essenciais permanecerão funcionando normalmente. É o caso dos prontos-socorros, da Farmácia Municipal, da Guarda Civil Municipal, da Defesa Civil e dos agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana.

Parques abertos

Os parques também estarão abertos para garantir a diversão das famílias. O Parque Municipal Dom José, na Vila Porto, funcionará das 6h às 20h; o Parque Ecológico Tietê, em Alphaville, abrirá das 7h às 17h; já o Parque Taddeo Cananéia, no Parque Imperial, estará aberto das 6h às 18h.

Vacina Covid

A UBS Benedito de Oliveira Crudo, que está atendendo no 1º andar do Centro de Especialidades, na região central, continuará disponibilizando a vacina contra a Covid-19 a todos os públicos preconizados, aos sábados, domingos e feriados das 8h às 17h.