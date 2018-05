Confira o resumo das novelas desta sexta-feira, 4

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Renan não revela a surpresa da grife para Beth. Gael orienta Clara, que se prepara para assumir a mina. Zé Victor se apresenta como chefe da mina para Clara. Clara promove Juvenal e Amaro e afirma aos garimpeiros que tudo será feito dentro da lei.

Zé Victor conta as novidades da mina para Sophia. Estela cuida de Sophia. Chega o dia do casamento de Raquel e Bruno. A Grande Mãe afirma a Mariano que o ajudará a falar com Clara. Tomaz passa o dia com Lívia. Renato rapta Tomaz e exige de Clara uma alta quantia para o resgate.

DEUS SALVE O REI

Orlando e Petrônio avisam a Rodolfo que o carregamento de água será suspenso. Selena encontra Radamés na floresta. Romero captura Constantino, que revela o paradeiro de Afonso. Selena encontra Afonso e Tiago. Constantino ameaça Catarina. Elói chantageia Virgílio e Delano ouve.

Agnes informa a Afonso que Virgílio sequestrou Amália e Levi. Delano segue Elói e recupera a carta de Catarina. Selena, Ulisses e Tiago enfrentam Romero e acabam presos. Virgílio empurra Amália, que bate a cabeça e desmaia. Catarina chega ao cativeiro e Virgilio se surpreende ao ser atacado por Delano.

ORGULHO E PAIXÃO

Williamson dá dinheiro a Uirapuru para que o poeta deixe o Vale do Café. Darcy exige que Uirapuru peça desculpas a Mariana antes de partir. Com atraso, Lídia entrega a carta de Darcy a Elisabeta. Ema finge para Ernesto que não se sensibilizou com o beijo dos dois. Rômulo encontra Dr. Jonatas desfalecido.

Uirapuru tenta conversar com Mariana, mas Elisabeta impede. Ernesto decide partir para São Paulo. Elisabeta agradece a carta de Darcy e anuncia que se mudará para São Paulo. Uirapuru convence Lídia a fugir com ele. Um oficial de justiça comunica ao Barão, Aurélio e Ema que a família deve deixar a fazenda.

MALHAÇÃO – VIDAS BRASILEIRAS



Isadora dorme com Getúlio e impede que Rosália descubra. Érico aceita a chantagem de Jade. Úrsula aceita estrelar um vídeo feito por Bárbara. Alex estranha quando Gabriela diz que precisa sair à noite.

Márcio chega à casa de Rafael e avisa que decidiu morar na casa do pai. Vinícius afirma a Hugo que é amigo de Talíssia. Paulo anuncia que Garoto já sabe tocar violão. Érico beija Flora e Jade registra com seu celular. Márcio manda uma mensagem para Gabriela em nome de Rafael, cancelando o encontro. O vídeo de Úrsula é divulgado na internet.

APOCALIPSE (RECORD)

Tudo é televisionado. Benjamin assiste o milagre e lê um trecho da Bíblia. Na Agência Espacial, Uri e Dylan descobrem a chegada de um terremoto devastador. Os profetas sobem aos céus. No abrigo, Noah, Saulo e outros homens ficam maravilhados e são tocados por Deus. Luzes descem do céu e pousam sobre as testas dos homens de bem, selando-os. Outros milhares de judeus também são selados.

Um tremor começa a ser sentido. Os profetas são levados ao céu e o tremor aumenta. As pessoas se desesperam. Bárbara tenta obter notícias de Rodrigo. Benjamin lê um trecho da Bíblia. Uri e Dylan acompanham os dados técnicos dos tremores. Ricardo fica furioso ao descobrir que as Testemunhas ressuscitaram. Alan avisa que Israel foi atingida por fortes tremores.

Em Jerusalém, os seguidores da Besta sofrem com o terremoto. Durante uma escavação, Rodrigo sente o tremor. No deserto, Tiatira se assusta ao ver a terra rachar. Rodrigo e sua assistente são tragados para dentro da terra. Finalmente o terremoto para. Saulo, Noah, Tiatira, Hanna os outros judeus ficam aliviados. Jerusalém fica destruída.

*Fontes: TV Globo e Record TV – sujeito a alterações