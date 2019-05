Confira os ganhadores de ingressos para o Kinoplex com o Visão Oeste

Os ganhadores de seis pares de ingressos oferecidos pelo Visão Oeste para o Kinoplex foram definidos. São eles Vinicius Nascimento, Andreia Ferreira Batista, Shaiane Miguel, Rodrigo Reis, Gleice Duarte Lewis da Silva e Lucas Laranjeira.

Os vencedores tiveram as respostas escolhidas pela redação como os melhores complementos à frase “Eu quero ir ver ‘Os Vingadores’ no Kinoplex com o Visão Oeste porque…”. Confira as respostas abaixo.

Os ingressos deverão ser retirados pelos ganhadores ou representantes autorizados (mediante apresentação de documento do vencedor do concurso cultural) na sede do Visão Oeste, no Centro de Osasco, em dias úteis, até o dia 15 de maio.

Os vencedores foram contatados pelos e-mails cadastrados junto à resposta.

RESPOSTAS VENCEDORAS DO CONCURSO CULTURAL:

Vinicius Nascimento

“Eu quero ir ver ‘Os Vingadores’ no Kinoplex com o Visão Oeste porque nem com todas as joias do infinito e todos os estalos de dedos possíveis, Thanos faria uma promoção tão incrível como o Kinoplex e o Visão Oeste estão fazendo”.

Rodrigo Reis

“Eu quero ir ver ‘Os Vingadores’ no Kinoplex com o Visão Oeste porque só o lado Oeste da sala de cinema vai sobreviver ao estalar de dedos de Thanos. Vou apostar que estarei seguro nessa visão!!!”.

Gleice Duarte Lewis da Silva

“Eu quero ir ver “Os Vingadores” no Kinoplex com o Visão Oeste porque … Não aguento mais ver/ouvir spoiler e estou a um passo de pegar aquela manopla e dizimar quem já assistiu e fica contando o filme. #meajudaaipow #nospoiler”.

Lucas Laranjeira

“Eu quero ir ver “Os Vingadores” no Kinoplex com o Visão Oeste porque se eu não levar minha mulher para assistir logo ela vai virar o Hulk e se vingar de mim”.

Andreia Ferreira Batista

“Eu quero ir ver ‘Os Vingadores’ no Kinoplex com o Visão Oeste porque… Só o VISÃO OESTE nos deixa por dentro de todos os fatos da região Oeste e nos deixará por dentro de tudo que rolou em ‘Os Vingadores’. #VingadoresOeste”.

Shaiane Miguel

“Eu quero ir ver ‘Os Vingadores’ no Kinoplex com o Visão Oeste porque meu marido faz aniversário dia 16/05 e eu queria muito fazer uma surpresa para ele levando-o para assistir o filme”.

IMPORTANTE:

* Os ingressos valem também para os outros filmes em cartaz, até o dia 30/06/2019

** Ingressos válidos para as salas 2D de segunda a quinta-feira, exceto feriados. Os tickets não são válidos para às sextas, sábados, domingos e feriados, nem para salas 3D, KinoEvolution, Platinum e IMAX.