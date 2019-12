Confira os vencedores de pares de ingressos para o Kinoplex Osasco

Os vencedores do concurso cultural promovido pelo Visão Oeste que dá sete pares de ingressos para o novo filme da saga “Star Wars” na rede Kinoplex, como em Osasco, no SuperShopping, foram definidos.

Os autores das frases abaixo podem vir retirar seus pares de ingressos de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, na redação do Visão Oeste, no Centro de Osasco (as informações completas foram enviadas por e-mail aos vencedores). Atenção: Não esqueça de trazer documento de identificação com foto!

O prazo para a retirada dos ingressos vai até sexta-feira, 20 de dezembro.

Vencedores do concurso cultural “Assista ao novo ‘Star Wars’ grátis no Kinoplex com o Visão Oeste”:

José Carlos de Souza

“Em 1977 eu com 13 anos assisti “Guerra nas Estrelas – Episódio 4” e nunca mais fui o mesmo. Sou fã assumido desde então. E agora, com 55 anos, vou concluir a saga da família Skywalker. Uma vida inteira com ‘Star Wars’ no coração e passo esse amor aos filhos e netos que me acompanham nas minhas aventuras. Faço eventos trajado de Stormtrooper junto com meu irmão trajado de Darth Vader. Que a Força esteja sempre com todos nós”.

Antônio Alexandre Martincues

“Eu quero ir ver o novo ‘Star Wars’ no Kinoplex com o Visão Oeste porque esse jornal tem a Força!!!”.

Rogerio Martino Fonseca

“Eu quero ver o novo ‘Star Wars’ no Kinoplex com Visão Oeste porque não aguento mais notícias de spoilers falando do filme. E porque só consegui assistir o episódio IV no cinema, no último dia de exibição, em 1977”.

Marcos Roberto de Jesus

“Eu quero ir ver o novo ‘Star Wars’ no Kinoplex com o Visão Oeste porque vivo a Saga Star Wars como cosplayer de Stormtrooper e quero muito saber o desfecho final… Obrigado redação Visão Oeste, que a força esteja com vocês!!!”.

Ana Paula Ishii

“Eu quero ir ver o novo ‘Star Wars’ no Kinoplex com o Visão do Oeste porque sou fã dos dois”.

Franklin Costa

“Eu quero ir ver o novo ‘Star Wars’ no Kinoplex com o Visão Oeste porque minha sobrinha passou de ano na escola e está muito feliz. E, como ela está curiosa para conhecer o universo ‘Star Wars’, esse seria um ótimo presente de gratidão pelo esforço dela durante o ano. Os outros filmes vamos assistir agora no final do ano, no recesso de férias”.

Wesley

“Eu quero ir ver o novo ‘Star Wars’ no Kinoplex com o Visão Oeste porque…Comigo a força está!!! (leia como Yoda)”.