Confira primeiras vagas abertas no novo Atacadão de Osasco

Foram abertas nesta quinta-feira (21) as primeiras vagas de emprego no segundo Atacadão de Osasco, que deve ser inaugurado até o fim do ano, na Vila Yolanda. As oportunidades foram anunciadas pela manhã pelo Portal do Trabalhador de Osasco e ficarão disponíveis só até às 12h desta quinta.

Há vagas para os cargos de operador de caixa, repositor de mercadoria e auxiliar de estoque, que não exigem experiência. Os candidatos devem ter 18 anos ou mais e ensino médio completo.

Já para auxiliar de cozinha, fiscal de prevenção de perdas, cartazista, cozinheiro, estoquista e conferente é necessário ter experiência registrada na carteira de trabalho.

Para se candidatar, é necessário preencher o formulário disponibilizado neste link. Caso o interessado esteja no perfil exigido para a vaga, um atendente do Portal do Trabalhador entrará em contato.