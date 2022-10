Confira vagas abertas na Casa do Trabalhador de Barueri esta semana

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne 11 vagas de emprego em diversas áreas esta semana. Os salários variam entre R$ 1.196,00 e R$ 2.646,62.

As oportunidades são para os cargos de ajudante de carga e descarga de mercadorias, auxiliar se logística, auxiliar operacional de logística, operador de empilhadeira, operador de empilhadeira elétrica, operadora granel, operador de teleatendimento ativo, auxiliar de limpeza, chefe de serviço de limpeza e vigilante.

A maioria das vagas exige apenas o ensino médio completo. Experiência na função é considerado um diferencial, mas não é uma exigência, dependendo da oportunidade.

Para a seleção, os interessados devem preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou pelo atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo (Av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro).