Confira vagas com entrevistas esta semana na Casa do Trabalhador de Barueri, no Ganha Tempo:

Professora de Educação infantil – vaga 4160925

Feminino, 6 meses experiência, superior completo em pedagogia, salário R$ 1.200,00 + cesta básica, para trabalhar em Barueri.

Entrevista dia 26/07/2017, às 13h, na empresa, em Barueri

Jardineiro – vaga 4152913

Masculino, 6 meses experiência, ensino médio completo, possuir habilitação cat. B, salário 1.200,00 + cesta básica, para trabalhar em Barueri.

Entrevista dia 25/07/2017, às 14h, na empresa, em Barueri

Vendedor Externo – vaga 4158488

Masculino, 6 meses experiência, ensino médio completo, possuir habilitação cat. D, salário 1.500,00 + variável e ticket refeição de R$ 18,75 por dia, vendas de carnes, atendendo diretamente o consumidor, necessário possuir habilitação C ou D, irá dirigir veículo da empresa, ensino médio completo para trabalhar em Alphaville.

Entrevista dia 20/07/2017, às 9h:30min, na empresa, em São Paulo

Mecânico de ar condicionado – vaga 4159433

Masculino, 6 meses experiência, fundamental completo, de 30 a 45 anos, salário 1.800,00 + benefícios, para trabalhar em Barueri.

Entrevista dia 20/07/2017, às 14h, na empresa, em São Paulo

Os candidatos interessados deverão comparecer ao Ganha Tempo (Casa Trabalhador/ Setor Amarelo) um dia antes da entrevista munidos de RG, CPF, PIS e Carteira Profissional para cadastro e encaminhamento.

Os empresários que desejam divulgar suas vagas de emprego também podem contar com o serviço da Casa do Trabalhador de Barueri. O serviço é gratuito e funciona a partir de um rápido cadastro no site do Ministério do Trabalho.

A Casa do Trabalhador de Barueri fica no Setor Amarelo do Ganha Tempo, na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Jardim São Pedro, Centro de Barueri. O telefone para contato é 4199–1333.