Confira vagas de emprego abertas na Casa do Trabalhador de Barueri, com salários de até R$ 2.959

Confira vagas de emprego abertas na Casa do Trabalhador de Barueri, com...

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne esta semana 16 vagas de emprego, com salários que variam entre R$ 1.132 e R$ 2.959.

publicidade

Há oportunidades para os cargos de operador de telemarketing, operador de empilhadeira, ajudante de carga e descarga, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de logística, auxiliar de pedreiro, caixa de loja, controlador de acesso, cozinheiro geral, eletricista auxiliar fiscal de prevenção de perdas e pedreiro.

Além do salário, as empresas contratantes (que não tiveram os nomes divulgados) também oferecem benefícios, que variam de acordo com a função.

publicidade

Os interessados nas vagas de emprego devem preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou no atendimento presencial na Casa do Trabalhador de Barueri, no setor amarelo do Ganha Tempo, que fica na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Centro.