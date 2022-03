Confira vagas de emprego abertas no supermercado online Shopper em Osasco

O Shopper, maior supermercado online do país, está com vagas de emprego abertas em Osasco. As oportunidades são para atuar em diversos departamentos, como de Logística, Comercial e de Recrutamento e Seleção.

As vagas são para os cargos de auxiliar administrativo, comprador, analista de contratos, analista de gestão de estoque, analista de logística, analista de departamento pessoal (exclusiva para pessoa com deficiência), analista de processos, analista de treinamento e desenvolvimento, analista de operações, comprador, analista financeiro, coordenador de facilities, coordenador de operações logística, analista de gestão de estoque, líder logístico, operador júnior (logística) e vagas na área de vendas B2B.

Para a função de analista de logística é necessário ter Excel avançado, ser detalhista, disciplinado, responsável e racional. Experiência com roteirização e ERP serão consideradas diferencial.

O cargo de auxiliar administrativo exige que o candidato tenha organização e disciplina e experiência com o pacote Office.

Para a vaga de analista financeiro, basta ter experiência com pacote Office, bom relacionamento interpessoal e ter vontade de aprender. “Mais importante que experiência ou que o curso que se faz, analisamos a vontade real de trabalhar e aprender”, diz o Shopper.

A função de comprador exige que o interessado esteja no final da graduação ou que já tenha concluído, além de vivência com pacote Office. Também é necessário ter veia comercial para negociação com fornecedores e bom relacionamento interpessoal.

Como se candidatar às vagas de emprego abertas no Shopper, em Osasco:

Os interessados em concorrer a uma das oportunidades devem se inscrever por meio do site de recrutamento do supermercado online, onde também podem ser encontrados todos os detalhes de cada uma das vagas.

O processo seletivo do Shopper é composto por etapas online e presenciais. Com regime de contratação CLT, a empresa oferece salário compatível com o mercado e espaço de crescimento.