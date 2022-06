Confira vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri oferece esta semana 11 vagas de emprego em diversas áreas. São oportunidades para pedreiro, cozinheiro(a), assistente fiscal, mecânica de manutenção, entre outras.

Os salários variam entre R$ 1,4 mil e R$ 5 mil. A maioria das vagas exige o ensino médio completo, embora tenham oportunidades que pedem nível superior completo (consultor comercial) e outras, cursos técnicos (bobinador eletricista e assistente fiscal).

O candidato precisa preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil, mas pode também comparecer presencialmente na Casa do Trabalhador, que fica no setor amarelo do Ganha Tempo, na avenida Henrique Mendes Guerra, 550, no Centro de Barueri.

Uma outra opção para disputar as vagas disponíveis é pelo aplicativo Sine Fácil, cuja ativação é feita por meio do QR Code fornecido em atendimento presencial na Casa do Trabalhador.

Confira abaixo as vagas de emprego da semana e os requisitos:

Pedreiro (salário R$ 2.182,00 e vale refeição, R$ 150 mensais e vale transporte) / Ensino médio incompleto e conhecimento em alvenaria e acabamento geral //

½ oficial cozinha (R$ 1.400 mais café da manhã, plano odontológico, vale-transporte e almoço no local) / Ensino fundamental completo e experiência em cortes de carne, dinâmico //

Atendente / Cumin / Garçon (R$ 1.400 e café da manhã, plano odontológico, vale transporte e almoço no local) / Ensino fundamental completo e experiência com público, comunicativo, desejável informática //

Cozinheiro(a) / (salário: R$ 1.602 e vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, PLR, convênio médico e odontológico e refeição no local) / Ensino fundamental incompleto//

Atendente de tratamento de efluentes (R$ 1.976 mais vale-alimentação, vale-refeição, assistências médica e odontológica) / Ensino médio completo//

Mestre de obras (R$ 5.000) / Ensino médio completo//

Assistente fiscal (R$ 1.900 e vale-transporte, vale-alimentação, assistências médica e odontológica e almoço na empresa) / Graduação cursando na área//

Bobinador eletricista (R$ 3.000) / Ensino técnico completo em eletrotécnica ou na área de bobinamento//

Mecânico de manutenção (R$ 2.200 e vale-transporte, vale-alimentação, assistência s médica e odontológica, PLR e almoço na empresa) / Ensino médio completo, curso de aprendizagem de mecânico de manutenção//

Consultor comercial (salário R$ 2.001 a R$ 3.000 e Assistência médica, medicina em grupo, odontológica, combustível. Estacionamento e ticket refeição) / Ensino médio completo//

Controlador de acesso (R$ 1.607 e vale transporte, ticket alimentação, Vale refeição R$ 20,62 e vale alimentação R$ 158 mensal) / Ensino médio completo//