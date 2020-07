Confira vagas de emprego divulgadas pelo Portal do Trabalhador de Osasco nesta quinta

O Portal do Trabalhador de Osasco divulgou, nesta quinta-feira (30), novas vagas de emprego. Há oportunidades para soldador, consultor de vendas, operador de empilhadeira, auxiliar técnico eletrônico, auxiliar administrativo (aprendiz) e operador de câmera televisão (monitoramento).

Os requisitos para a vaga de soldador são ensino fundamental incompleto e experiência na função. Já para os cargos de auxiliar administrativo e operador de empilhadeira, basta ter o ensino médio completo.

As vagas de consultor de vendas, operador de câmera de televisão e auxiliar técnico eletrônico exigem que os interessados tenham o ensino médio completo e experiência na função.

Publicidade

Como se candidatar às vagas de emprego no Portal do Trabalhador:

O interessado em alguma das vagas precisa preencher o formulário disponível neste link e informar o número da vaga (confira abaixo). Após o cadastro, o currículo entrará para a base de dados do Portal do Trabalhador, que entrará em contato de acordo com a disponibilidade das vagas.

Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quinta:

5426324= Soldador (Fundamental Incompleto – com experiência)

5426273= Consultor de Vendas (Ensino Médio Completo – com experiência)

5403994= Auxiliar Administrativo (Ensino Médio Incompleto – Aprendiz)

5426438= Operador de Câmera de Televisão – monitoramento (Ensino Médio Completo – com experiência)

5404124= Operador de Empilhadeira (Ensino Médio Incompleto – com experiência)

5426593= Auxiliar Técnico Eletrônico (Ensino Médio Completo – com experiência)

Mais informações podem ser encontradas na página do Portal do Trabalhador no Facebook.