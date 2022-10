Confirmado: Lula e Bolsonaro se enfrentam no 2° turno

Com mais 97% das urnas apuradas até às 21h30 deste domingo (2), está confirmado o segundo turno da disputa a presidente da República entre o candidato do PL, Jair Bolsonaro, e o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula sai na frente da preferência do eleitorado com 47,91% dos votos, contra 43,65% de Bolsonaro.

Em São Paulo, também haverá segundo turno na corrida pelo governo paulista. Pela primeira vez em quase 30 décadas, sem candidato do PSDB, os eleitores vão escolher entre Tarcísio de Freitas (Republicanos ) e Fernando Haddad (PT).

O segundo turno será realizado no dia 30 de outubro.