Conheça 8 benefícios do vinho para a saúde

Você sabia que o consumo regular de vinho pode proporcionar diversos benefícios à saúde? O DiVinho, um dos maiores e-commerces de vinho do país, preparou uma lista com os 8 principais benefícios do vinho para a saúde, Confira:

1 – O vinho melhora a digestão

Vamos começar por um dos benefícios do vinho que pode ser facilmente observado no dia a dia: o vinho melhora a digestão!

O vinho, principalmente o vinho tinto, estimula a liberação do ácido gástrico, que digere os alimentos, e do óxido nítrico, que relaxa as paredes do estômago, auxiliando na absorção dos nutrientes.

2 – O vinho previne a depressão

O que muitas pessoas não sabem, é que o consumo regular de vinho pode ser um poderoso aliado no combate à depressão.

O vinho promove a produção de neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina e a endorfina, os mesmos hormônios liberados pelo corpo durante a prática de atividades físicas. Esses hormônios são os responsáveis pelas sensações de prazer e relaxamento.

3 – Previne o diabetes

Outro benefício do consumo moderado do vinho, ele pode ajudar a prevenir o Diabetes.

Os polifenóis, substância presente no vinho tinto, aumentam a insulina e reduzem a glicose no sangue. O álcool, presente tanto no vinho tinto, quanto no vinho branco, também ajuda a reduzir o açúcar no sangue.

4 – Previne o Alzheimer

Pesquisas realizadas na última década apontam o vinho como um poderoso aliado na prevenção ao Alzheimer.

Substâncias presentes no vinho tinto têm ação antioxidante e anti-inflamatória, agindo contra os radicais livres e diminuindo a progressão de doenças neurológicas degenerativas, como o Alzheimer.

5 – O vinho reduz o risco de doenças cardíacas

Respeitadas instituições médicas, como a Sociedade Brasileira de Hipertensão, afirmam que o consumo moderado de vinho tinto, duas taças ao dia, pode reduzir o risco de doenças cardíacas em até 20%!

Isto se deve aos polifenóis presentes no vinho, que aumentam os níveis de HDL (colesterol bom) e diminuem os níveis de LDL (colesterol ruim).

Os polifenóis também ajudam a diminuir a pressão arterial e aumentam a capacidade de dilatação dos vasos sanguíneos.

6 – Faz bem para a pele

Já pensou em ter uma pele bonita de dentro para fora? Com o vinho isso é possível!

Duas substâncias presentes no vinho tinto, o resveratrol e os polifenóis, têm uma ação positiva na beleza da pele.

Enquanto o resveratrol retarda a ação dos radicais livres, os polifenóis melhoram a hidratação da pele.

7 – Ajuda a combater a obesidade

Uma substância presente no vinho tinto, o resveratrol, auxilia na transformação da gordura branca em gordura bege, que é mais facilmente eliminada pelo organismo.

8 – Previne o Envelhecimento

O resveratrol e as as procianidinas, duas substâncias presentes no vinho tinto, contam com um efeito antienvelhecimento, além de ajudar a manter a saúde dos vasos sanguíneos.