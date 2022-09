Conheça as melhores empresas para trabalhar em Barueri, Osasco e região

A consultoria global Great Place to Work (GPTW) divulgou a edição 2022 do ranking que apresenta as melhores empresas para trabalhar em Barueri, Osasco e região. Mais uma vez, o Mercado Livre, sediado em Osasco, lidera a categoria das companhias com mais de 1.000 colaboradores.

Já a Livelo, que tem sede em Barueri, passou do terceiro lugar, na edição de 2021, para a líder entre as empresas que têm entre 100 e 999 funcionários.

O levantamento regional da Great Place to Work considera empresas sediadas em Barueri, Cotia, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba, Osasco e Pirapora do Bom Jesus. O ranking leva em consideração as avaliações de funcionários sobre práticas culturais da empresa relacionadas ao respeito, incentivo e motivação, entre outros fatores.

A maioria das empresas que aparecem no ranking tem sede em Barueri, como a Arcos Dourados (McDonalds), Catho e Elo.

TOP 10 das melhores empresas para trabalhar em Barueri, Osasco e região*:

Mais de 1.000 funcionários

Empresa / Cidade / Número de funcionários

10° C&A Modas / Barueri / 17.181

9° Saint-Gobain / Jandira / 3.233

8° Bradesco Seguros / Barueri / 5.876

7° BRQ Digital Solutions / Barueri / 2.597

6° Embracon / Santana de Parnaíba / 2.370

5° Cielo / Barueri / 4.271

4° AstraZeneca / Cotia / 1.172

3° GFT Brasil / Barueri / 2.582

2° Arcos Dorados (McDonald’s) / Barueri / 35.029

1° Mercado Livre / Osasco / 10.700

Top 5 – empresas que têm entre 100 e 999 funcionários

Empresa / Cidade / Número de funcionários

1° Livelo / Barueri / 352

2° Catho / Barueri / 620

3° Elo / Barueri / 487

4° Dubai / Barueri / 292

5° Epharma PBM do Brasil / Barueri / 303

* Fonte: consultoria global Great Place to Work (GPTW)