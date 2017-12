Conheça a história de Davi, que emocionou Osasco

Os alunos de 3 e 4 anos do Maternal II, da CEMEI Mário Quintana, localizada em Osasco, fizeram parte da Mostra Cultural Pequenos Artistas – Grandes Desbravadores, que aconteceu no dia 07, no Centro de Formação dos Profissionais da Educação.

Publicidade

Com a orientação da professora Vanessa Alvarenga Maia Nogueira, os alunos pintaram telas em apoio ao amigo de classe, Davi Almeida, paciente do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (ITACI).

O projeto comoveu a cidade de Osasco, inclusive o prefeito Rogério Lins, que compartilhou em suas mídias sociais um vídeo falando sobre a interação social do pequeno Davi.

“Uma criança, uma família, uma professora uma criança, uma família, uma professora, uma escola, uma comunidade, uma cidade. Uma história de amor e solidariedade dentro da CEMEI Mário Quintana, no Jardim São Pedro. #OsascoPorDavi”, escreveu Lins na legenda do vídeo.

A iniciativa veio do Caio, irmão gêmeo de Davi, que pedia aos colegas que se juntassem a ele para orar pela recuperação do irmão. “É muita inocência, é muita solidariedade”, diz a professora no vídeo se referindo a como as crianças tratam do assunto.

Publicidade

Segundo Dayana Almeida, mãe dos gêmeos, Davi passou a enxergar as pessoas de outra forma, após a interação do pequeno no projeto. “Se a gente cria nossas crianças com um olhar diferente, um olhar mais humano, a gente consegue ter adultos mais humanos também”, comenta no vídeo.

Veja o vídeo e conheça um pouco mais sobre a história de Davi: