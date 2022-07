Conheça o programa que dá R$ 13 mil de desconto na compra de casa própria em Osasco

O Programa Casa Paulista, do governo estadual, oferece às famílias de Osasco com renda de até três salários mínimos o desconto de R$ 13 mil na compra da casa própria. Subsídio do Estado é garantido na aquisição de imóveis do programa Casa Verde Amarela.

Esta primeira fase do programa, lançado na última terça-feira, integra quatro empreendimentos que somam cerca de 1 mil apartamentos. Eles estão localizados nos bairros Jardim Veloso, Jaguaribe, Centro e Km 18.

Os interessados já podem aderir ao programa. Para isso, basta procurar diretamente os empreendimentos (confira o endereço abaixo), onde serão orientados sobre todos os passos para a aquisição do imóvel.

Endereço dos empreendimentos:

Pin Osasco Residencial Clube (Avenida Sarah Veloso, 1301 – Jardim Veloso);

Enjoy Home Clube (Avenida Capistrano de Abreu, 988, Jaguaribe);

Via Rovai (Rua André Rovai, 366, Centro);

Station Condomínio Clube (Avenida Comandante Sampaio, 685, Km 18).

Confira os requisitos para aderir ao Casa Paulista em Osasco:

Famílias com renda de até 3 salários mínimos;

Moradores de Osasco;

Ter um dos membros que seja funcionário público municipal;

Ser associado a entidades de movimentos por moradias ou beneficiários do Bolsa Aluguel da Prefeitura de Osasco