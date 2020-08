Consórcio Magalu tem 300 vagas de emprego abertas para home office

O Consórcio Magalu, do grupo Magazine Luiza, que tem lojas em Osasco e região, está com 300 vagas de emprego abertas para a função de gestor de negócios. Os selecionados farão home office e serão contratados em regime de Pessoa Jurídica (PJ).

Para participar do processo seletivo é necessário ter experiência na área de vendas, ser persuasivo e ter espírito empreendedor. Os candidatos selecionados vão trabalhar com a venda de cotas de consórcio home office, mas quem residir em cidades que tenham lojas da rede, poderá trabalhar nas unidades.

“O Consórcio Magalu está em constante crescimento e por isso, busca a expansão do quadro de gestores de negócios em diversas localidades do país. Buscamos profissionais empreendedores e proativos, com iniciativa, competitivos e persuasivos”, diz a companhia.

Publicidade

A empresa vai oferecer comissões de até 7,6 % e a possibilidade de participação em treinamentos e atividades de capacitação. O salário, no entanto não foi divulgado, mas a renda inicial de um gestor de negócios no mercado varia entre R$ 4 e R$ 5 mil.

Como se candidatar às vagas de emprego no Consórcio Magalu

Os interessados em participar do processo seletivo do Consórcio Magalu devem acessar o site da empresa e se cadastrar.